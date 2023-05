MG-10 e Rodovia da Morte registram acidentes neste sábado

Leia também: Minas está sob risco de tempestades e chuva de granizo no fim de semana

Atendimento a vítima de acidente na MG-010 (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Acidentes na BR-381

Caminhão tombado em Sabará na madrugada interditou parcialmente uma das pistas duplas da BR-381 (foto: Divulgação/PRF)

A saída para o fim de semana emendado ao feriado de 1º de maio já registrou acidentes com pelo menos seis feridos na madrugada e manhã deste sábado (29/4), nas estradas da Grande BH que levam a destinos turísticos.O mais grave ocorreu no início da manhã, deixando quatro feridos na rodovia MG-010, ligação de Belo Horizonte com a Serra do Cipó e a histórica Conceição do Mato Dentro.O acidente foi a três quilômetros da estátua do Juquinha, um dos atrativos da região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma van e um Chevrolet Chevette bateram de frente na altura do KM 120 da estrada, em Conceição do Mato Dentro."Chevette perdeu o controle na curva e colidiu com a van. Havia quatro pessoas dentro do veículo (chevette), com uma vítima do sexo feminino presa às ferragens e uma criança ferida. Bombeiros com apoio da aeronave Arcanjo 04. Van sem vítimas", informou o CBMMG.Três dos feridos que estavam no chevette foram conduzidos para uma unidade de pronto-atendimento próxima, por ambulância. A motorista do carro apresentou quadro grave e foi levada pela aeronave Arcanjo 04 para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.A rodovia MG-010 é uma das que tem mais pontos de atenção em Minas Gerais, inclusive próximo ao acidente, com cinco interdições parciais em pontos de degradação da estrada, buracos e barreiras nos KMs 136, 138, 195, 198 e 210.Ao todo há 218 pontos de riscos, seis trechos com interdição total e 112 parciais nas rodovias de Minas Gerais, segundo as polícias rodoviárias Militar (PMRv) e Federal (PRF).Na BR-381, no trecho conhecido como Rodovia da Morte, saída para Vitória e Vale do Aço, ocorreram dois acidentes na manhã e madrugada. O mais grave foi em Sabará, na Grande BH, com dois feridos.Segundo o CBMMG, por volta de 8h, um veículo capotou na altura do KM446, cinco quilômetros depois da barreira da PRF, no sentido Vitória. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança em estado mais grave.Horas antes, mais adiante, em Caeté, na altura do KM 431, um caminhão tombou no mesmo sentido e deixou metade de uma das pistas duplas bloqueada, sem pessoas feridas.Desde o início da manhã, a Unidade PRF Sabará informa que o fluxo de veículos é intenso, saindo e chegando a Belo Horizonte, pela BR 381. "Redobrem a atenção, mantenham distância de segurança e respeitem limites de velocidade. Boa viagem, e em caso de emergência ligue 191", recomenda a PRF.