O que é colonoscopia, exame a que vai ser submetido Joe Biden

A colonoscopia é um exame que avalia a mucosa do intestino grosso (foto: Reprodução/Pixabay)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será submetido a uma colonoscopia "de rotina" nesta sexta-feira (19). O procedimento é indicado para identificar a presença de câncer intestinal ou outros tipos de alterações no intestino.

A colonoscopia é um exame que avalia a mucosa do intestino grosso, e pode ser feito em dois casos. O primeiro é quando a pessoa apresenta sintomas que possam indicar alterações intestinais, como sangramentos e diarreia persistente.

De acordo com o coloproctologista Alexandre Martins da Costa El Aouar, responsável técnico pela colonoscopia na Santa Casa de Belo Horizonte, as duas principais doenças inflamatórias intestinais são Crohn e retocolite ulcerativa.

“O sintoma mais comum em ambas é a diarreia, com a presença de muco e sangue. Nem todas as pessoas que sofrem com esse tipo de diarreia estão com doença inflamatória intestinal, mas a colonoscopia possibilita a definição do diagnóstico”, esclarece Alexandre.

A segunda indicação para o exame é o caso de Joe Biden. Na colonoscopia "de rotina", é feito rastreio do câncer do cólon para pessoas a partir dos 50 anos. O rastreio também pode ser feito em pessoas que possuem maior risco de desenvolver doenças intestinais, mesmo que abaixo da faixa etária indicada.

Joe Biden passará temporariamente o poder à vice-presidente Kamala Harris, como anunciou a Casa Branca. Os detalhes do check-up médico do presidente, que completa 79 anos neste sábado (20/11), serão divulgados à tarde, segundo o governo dos Estados Unidos.