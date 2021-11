Biden passará por colonoscopia e Kamala Harris o substituirá temporariamente

Biden acena ao chegar ao hospital para cirurgia (foto: Olivier DOULIERY / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será submetido a uma colonoscopia "de rotina" nesta sexta-feira (19) e passará temporariamente o poder à vice-presidente Kamala Harris , anunciou a Casa Branca.Os detalhes do check-up médico do presidente, que completa 79 anos no sábado (20), serão divulgados à tarde, segundo o governo dos Estados Unidos."O presidente fará uma colonoscopia de rotina" no Walter Reed Medical Center, perto de Washington, de acordo com a Casa Branca."Como foi o caso quando o presidente George W. Bush se submeteu à mesma intervenção em 2002 e 2007, e de acordo com o procedimento previsto pela Constituição, o presidente Biden irá transferir seus poderes para a vice-presidente por um breve período, enquanto estiver sob anestesia", acrescentou o governo.Biden, que não fuma nem bebe álcool, está vacinado contra a covid-19 e recebeu uma terceira dose de reforço no final de setembro.Ele é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e tornou público que planeja concorrer a um novo mandato em 2024, mas há especulações de que ele poderia renunciar devido à sua idade.