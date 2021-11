Santa Casa BH busca voluntários para estudo com a vacina da Janssen

O estudo contará com voluntários com idade entre 18 e 55 anos, que não tenham tido COVID-19 nem tenham recebido qualquer vacina contra a doença (foto: Frederic J. BROWN/AFP)





Por isso, o setor de Pesquisa Clínica da SCBH vê dificuldade em encontrar participantes. Até o momento, não há nenhum voluntário para a pesquisa em Belo Horizonte. A médica infectologista da Santa Casa BH e investigadora do estudo, Cláudia Murta ressalta a relevância da pesquisa e da participação dos voluntários.





“Além de colaborar para a ciência, os participantes se beneficiam por terem acompanhamento da experiente equipe da Santa Casa BH, durante o período do estudo.”





A pesquisa





Antes de entrarem no estudo e de serem imunizados, todos os participantes receberão informações detalhadas sobre o protocolo e passarão por uma consulta médica. O objetivo da pesquisa, segundo a investigadora do estudo, é conhecer melhor a eficácia do imunizante Janssen, além do que já se tem conhecimento.





“O intuito é investigar a proteção que a vacina confere, a produção de anticorpos que ela estimula e aprofundar os conhecimentos sobre a sua segurança”, afirma a infectologista.





Vale ressaltar que, de acordo com o protocolo conduzido pela SCBH, todos os voluntários receberão duas doses da vacina Janssen e terão acompanhamento médico por cerca de um ano. “Nenhum participante receberá placebo”, pontua a médica.





Quem pode participar?

O período de duração da pesquisa é de 1 ano após o fim do recrutamento. O estudo contará com voluntários com idade entre 18 e 55 anos, que não tenham tido COVID-19 e nem tenham recebido qualquer vacina contra a doença. Grávidas não podem participar.

Os interessados em participar do estudo com a vacina da Janssen podem entrar em contato com o setor de Pesquisa Clínica da SCBH, pelo WhatsApp (31) 3879-0085, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

* Estagiária sobe supervisão

Pesquisa realizada nos Estados Unidos, Alemanha e África do Sul com a vacina da COVID-19 da Janssen terá participação do Sistema Único de Saúde (SUS). A equipe de Pesquisa Clínica da Santa Casa BH (SCBH) convoca voluntários para participar do estudo.