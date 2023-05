Ganhador da Mega-Sena de Pedro Leopoldo retira prêmio de R$61 milhões

Ganhador iniciou os processos para retirar o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal (foto: Caixa / Divulgação)

O misterioso novo milionário da cidade de Pedro Leopoldo ganhador da Mega-Sena sorteada no sábado (29/04) já retirou a bolada. O prêmio foi de mais de R$ 61 milhões e, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o processo de resgate do dinheiro foi iniciado nas agências do banco nesta quarta-feira (3).





Relembre o caso









Sorte grande

Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática, a chance de uma única aposta ganhar na Mega-Sena é de uma em 50.063.860. Não é atoa que o sortudo levantou suspeitas e dúvidas em Pedro Leopoldo. No domingo (30/04), as redes sociais dos moradores amanheceram cheias de teorias sobre quem seria o novo milionário da cidade

A curiosidade gira em torno de quem é que amanheceu podendo aplicar sua fortuna na caderneta de poupança e se valendo da taxa Selic de 13,75% ao ano (ganhos da poupança de 0,5%) mais a TR (Taxa Referencial), essa pessoa teria um rendimento mensal de aproximadamente R$ 350 mil. Nada menos do que 13,7 vezes o Produto Interno Bruto per capita do município inteiro (toda riqueza gerada na cidade dividida por cada habitante), que é o equivalente a R$ 25.533. São nove vezes o salário do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), de R$ 39.293.