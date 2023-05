Pitbull ataca animais, ameaça moradores e é capturado por bombeiros

Cão da raça pitbull estava solto e o dono não foi localizado (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um cão da raça pitbull foi capturado pelo Corpo de Bombeiros após atacar animais na comunidade Povoado de Tamanduá, em Itacambira, próximo à cidade de Montes Claros. A ocorrência foi realizada na terça-feira (2), após denúncia de moradores de que o cão estava solto pelo local, e o dono não foi localizado.





Testemunhas relataram que o animal matou galinhas e atacou outro cachorro. Moradores estavam com medo de transitar e serem atacados pelo cachorro.

O cão foi amarrado até a chegada dos bombeiros, mas não estava agressivo no momento da captura.

A equipe de bombeiros militares usou equipamentos de proteção individual (EPIs) e com emprego de técnicas e materiais específicos à atividade, realizou a captura do animal. Em seguida, o transportou e entregou no Centro De Zoonoses de Montes Claros.