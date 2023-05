Ganhador da Mega-Sena inspira suspeitas e sonhos em Pedro Leopoldo

Mariana conta que o assunto tomou conta do restaurante onde trabalha, um dos mais movimentados da cidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

As frentistas Julaina (E) e Marcela (D) já até supõem onde o ganhador vai morar e jantar (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Lotérica do Bairro Lagoa de Santo Antônio, onde os boatos dizem que o ganhador apostou (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Nair Zacaria vem sendo apontada como a ganhadora. "Desta vez não joguei" (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Geraldo Matias torce para que o ganhador ajude os necessitados. "Eu não jogo, já sou feliz" (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Um senhor de idade morador do Centro e que já prepara as malas para viajar com a família para a Bahia. Uma comerciante dona de shopping popular no Bairro Lagoa de Santo Antônio. As redes sociais dos moradores de Pedro Leopoldo amanheceram neste domingo (30/04) repletas de teorias sobre quem seria o mais novo milionário brasileiro, depois de uma aposta realizada na cidade da Grande BH ter acertado as seis dezenas da Mega-Sena, sorteada no sábado (29/04) , e levado sozinha R$ 61.056.497,58.Não é para menos, pois da noite para o dia, essa pessoa acumulou valores que seriam suficientes para adquirir 871 carros populares zero quilômetro. Para se ter uma ideia, daria para tomar quase todas as mil vagas de estacionamento do Shopping Pátio Savassi, um dos mais badalados de Belo Horizonte.Normal também ter a curiosidade de saber quem é que amanheceu podendo aplicar sua fortuna na caderneta de poupança e se valendo da taxa Selic de 13,75% ao ano (ganhos da poupança de 0,5%) mais a TR (Taxa Referencial), essa pessoa teria um rendimento mensal de aproximadamente R$ 350 mil. Nada menos do que 13,7 vezes o Produto Interno Bruto per capita do município inteiro (toda riqueza gerada na cidade dividida por cada habitante), que é o equivalente a R$ 25.533. São nove vezes o salário do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), de R$ 39.293.A aposta de R$ 61 milhões teria sido feita em cartela única. Sorte grande. Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática, a chance é ínfima. De um em 50.063.860. Para se ter uma ideia, a chance de uma pessoa ser atingida por um meteorito é 31 vezes maior, de uma em 1.600.000, segundo a Universidade de Tulane."Só se fala nisso em Pedro Leopoldo. Quem poderia ter ganhado. Nas redes sociais apareceram muito boatos. Teve cliente garantindo que o ganhador vive no Bairro Lagoa de Santo Antônio, que é mais humilde e afastado do Centro. Se for, que seja uma pessoa boa e que ajude a vizinhança que está precisada", afirma a atendente do Restaurante e Lanchonete Divino Sabor, Mariana Alda Viriato Pereira, de 34 anos.O estabelecimento situado no Centro é um dos que fica aberto até mais tarde na cidade e por isso recebe um fluxo intenso de clientes. Ali, basta ficar parado um pouco prestando atenção para ouvir que o assunto sendo comentado nas mesas e balcões é sobre o sortudo ou a sortuda da cidade.No posto de gasolina mais central da cidade, entre um abastecimento e uma checagem sob os capôs, surgem mais especulações sobre a identidade do milionário. A teoria mais aceita no estabelecimento, segundo as frentistas, é de que a pessoa está quietinha, aguardando para retirar os valores após o feriado de 1º de maio. "Se for alguém que quer morar bem aqui, pegaria o dinheiro e compraria uma mansão no condomínio de alto luxo Gran Royal ou no Vitória Tênis Clube. Estavam dando até passeio de helicóptero para quem comprasse lote lá. Com essa fortuna a pessoa ia poder ter o próprio helicóptero", pondera a frentista Juliana Batista dos Santos, de 44 anos."É só ver quem está gastando muito. Levando a família para jantar no restaurante Pé da Vaca ou no Cheiro da Terra, que são os melhores de Pedro Leopoldo", afirma a colega dela, Marcela Rodrigues da Silva Kauffmann, de 39 anos. "Eu mesma, me mudaria, para não ficar visada para sequestradores", diz Marcela. "Eu também, mas só depois de viajar para os quatro cantos do mundo: Dubai, Paris, Maldivas, Roma", sonha Juliana. Contudo, nenhuma delas é a vencedora. "A gente só joga na Mega da Virada", admite Marcela.Um dos bairros onde as pessoas mais repetem ter informações sobre o ganhador ou a sortuda da Mega Sena é o Lagoa de Santo Antônio, uma área íngreme, de casas humildes onde vivem e trabalham pessoas de classe média baixa. Local de comércio efervescente, com os passeios repletos de pessoas transitando constantemente e um trânsito de veículos igualmente intenso. Uma das características do local é o anúncio em caixas de som nas lojas a cada esquina e sobre os carros que passam fazendo propaganda e até pedindo contribuição para os necessitados.É no meio desse bairro pulsante que fica uma pequena lotérica em loja sob casas na Rua Vereador Magno Claret Viana. Ali, dizem que a sorte enriqueceu a aposta de Pedro Leopoldo. "Tem muita gente dizendo que fui eu quem ganhou. Sou muito sortuda mesmo, mas desta vez nem joguei", brinca a comerciante Nair Zacaria Felipe Rodrigues, de 61 anos, que se diverte com as pessoas dizendo ser ela a sortuda. "Se tivesse ganhado, seguiria os passos de sabedoria: uma parte você aplica, a outra investe, a outra doa e a outra viaja e vai ser feliz. Com certeza também ajudaria meus 10 irmãos, dando propriedades e veículos para que fiquem bem e sempre juntos", disse.O motorista e ajudante Geraldo Matias, de 69 anos, torce para que o vencedor se lembre dos necessitados. "Tem muita gente que precisa de uma melhoria na casa ou até de onde morar. Quem passa dificuldades por coisas muito necessárias como mantimentos. Deus não dá uma graça dessas para que fique apenas com você, isso vem para seguir ajudando as pessoas", disse. Segundo ele, se ganhasse, faria isso, mas, com um sorriso sereno, se diz já um ganhador: "sou feliz agora como sou, por isso nem lembro de loteria, não jogo, às vezes estou com dificuldade, às vezes melhor, mas sempre feliz", afirma.Se o ganhador ou ganhadora resolvesse ajudar Pedro Leopoldo, a sua fortuna poderia custear vários setores carentes daquela sociedade. Tendo-se como exemplo os gastos do orçamento de 2020, por exemplo, com R$ 61 milhões, seria possível pagar por volta de 18 vezes o gasto com assistência social, pouco mais de uma vez o gasto com saúde, um pouco mais de uma vez o gasto com educação, cerca de 23 vezes o gasto com cultura, pouco mais de quatro vezes o gasto com saneamento e cerca de 84 vezes o gasto com gestão ambiental.