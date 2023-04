Mineira da Sorte vence licitação para exploração da Loteria

O contrato prevê arrecadação de R$ 5 bilhões, com retorno de ao menos R$ 500 milhões para o Estado (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)

Durante a abertura das propostas de remuneração do edital de licitação para exploração dos jogos da loteria mineira, na modalidade Concorrência Pública Internacional, realizada nesta segunda-feira (3/4), a Mineira da Sorte apresentou a melhor oferta, sendo o retorno para o Estado de 21% sobre a receita líquida obtida.

A proposta do consórcio Mineira da Sorte superou a oferta de 20% da empresa Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos S/A.

A previsão era de que o aviso de classificação das propostas fosse publicado no Diário Oficial do Estado da terça-feira (4/4). Após a divulgação, a empresa que apresentou a melhor oferta tem o prazo de 20 dias úteis para apresentação de laudo técnico e três conjuntos de amostras de jogos.

O diretor-geral da Loteria Mineira, Ronan Moreira, celebrou o resultado até o momento, ressaltando que os prazos regimentais foram cumpridos. Ele reiterou, ainda, que todo processo foi marcado pela transparência e pela oportunidade proporcionada às empresas do setor de enviarem sugestões e solicitarem esclarecimentos.

"Realizamos duas audiências públicas, com a participação das principais empresas do setor de jogos, nacionais e internacionais, que contribuíram para o aprimoramento do edital. Também recebemos contribuições por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e de consulta pública. Além disso, prestamos os esclarecimentos solicitados e respondemos às impugnações administrativas recebidas, sempre dentro dos prazos estipulados no edital", enfatizou.

O contrato prevê arrecadação de R$ 5 bilhões, com repasse mínimo de R$ 500 milhões para o Estado, ao longo de 20 anos de vigência.

