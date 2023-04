Casal é preso suspeito de usar drone para arremessar drogas para presídio

Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 21, foram presos na noite dessa terça-feira (4/4), suspeitos de usarem drones para arremessar drogas e outros objetos para dentro do Complexo Penitenciário de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

(foto: PMMG/Divulgação)

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até a casa dos suspeitos, no Bairro Primavera, depois de uma denúncia anônima informando sobre decolagens de drones na região. Ainda do lado de fora do imóvel, os agentes sentiram forte cheiro de maconha.

O morador que atendeu os policiais informou que é usuário de drogas há anos. Questionado sobre a denúncia do uso de drones para transportar produtos ilícitos para dentro do presídio, que fica próximo à casa, o homem negou.

Durante revista no imóvel, os militares encontraram em um dos quartos um drone, três controles remotos, baterias, chips de celular e uma porção de maconha.

Novamente questionado, o homem informou que o responsável pelos arremessos aparece na casa a cada três dias e que faz os lançamentos para dentro do presídio durante a noite. Ele ainda informou que recebe cerca de R$ 200 por arremesso.

Ainda de acordo com o suspeito, a mulher dele buscava os pacotes para serem jogados no presídio. A mulher confirmou a informação e disse que um irmão, que está preso no Complexo Penitenciário por tráfico de drogas, recebia parte dos arremessos.

A dupla foi presa em flagrante. Na casa, a polícia apreendeu um drone, baterias, três controles remotos, uma porção de maconha, aparelhos celulares, chips de telefonia e uma arma de fogo sem munição. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil, que preosseguirá a investigação.