STF dá vitória aos estados e garante sobrevivência da Loteria Mineira

De janeiro a setembro de 2020, a Loteria Mineira já arrecadou R$ 73 bilhões (foto: Beto Magalhães/EM/D. A. Press)



O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (30), que a União (governo federal) não tem exclusividade para explorar as loterias no território brasileiro. Com isso, os estados, inclusive Minas Gerais seguem podendo manter sistemas de jogos próprios, como a Loteria Mineira.



Os três casos foram relatados pelo ministro Gilmar Mendes. Ele afirmou que o monopólio do governo federal sobre a exploração do serviço de loterias é inconstitucional.





Segundo Mendes, a exclusividade é apenas para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias. Mas isso não veda a “competência material” dos estados para explorar esses serviços.





O ministro afirmou que desde as primeiras, leis sobre as loterias da União e dos estados sempre conviveram juridicamente. E que, apenas em 1967, época da ditadura militar no Brasil, foi editado decreto colocando o serviço da loteria sob monopólio da União.





Loteria Mineira

De janeiro a setembro de 2020, a Loteria Mineira já arrecadou R$ 73 bilhões. No ano passado, a arrecadação total foi de R$ 99,5 bilhões.





Em maio deste ano, o governo de Minas publicou um decreto determinando a destinação de R$ 33 milhões ao Fundo Estadual de Saúde, para auxiliar nas medidas de combate à COVID-19.



De acordo com o Decreto Estadual nº 215/2020, o crédito suplementar viria de recursos provenientes da Loteria Mineira. Recentemente, houve, também, destinação de R$ 11 milhões oriundos da Loteria Mineira para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.





Nesses quase 100 anos em que a Loteria Mineira vem explorando os jogos em Minas de forma ininterrupta, seus recursos ajudaram na construção de obras importantes, como Mineirão, Hospital Mário Penna e Hospital da Baleia.





Do montante arrecadado em Minas com jogos em 2020, a maior parte (25%) foi gasta com ‘encargos diversos’ da Secretaria de Estado de Fazenda.



Outros 13% com o Fundo Financeiro de Previdência; 10% destinados à Polícia Militar de Minas Gerais; 9,5% com ‘gestão da dívida pública’; 8,2% para a Secretaria de Estado de Educação; 7,6% para o Fundo Estadual de Saúde; 5,1% para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entre outros.





Criada em 2 de agosto de 1923 com o nome de ‘Cia. De Loterias de Minas Gerais’, a atual Loteria Mineira é responsável pelos jogos Keno Minas, Multplix, Minas 5, Totolot, Speed Race, Toto Gol, além das raspadinhas instantâneas.





Desde 2010, a Loteria Mineira atua em parceria com a empresa de tecnologia Intralot para operacionalizar seus jogos.





De acordo com a legislação estadual, os recursos gerados pelos jogos devem ser usados na “promoção do bem-estar social e programas nas áreas de assistência, desportos, educação, saúde e desenvolvimento social”.