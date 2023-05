Presente fake: médica cai em golpe no dia do aniversário e perde R$ 58 mil

Médica, que não quis ser identificada, mostra BO e cartão usado no golpe, que transforma a gentileza de um presente de aniversário em um transtorno para as vítimas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas conversou com a pneumologista que relatou, em detalhes, como se deram as ações dos criminosos. No último dia 8 de abril, a vítima recebeu uma ligação telefônica, por volta das 8h, dizendo que havia uma lembrança de presente da loja de cosméticos O Boticário, especialmente direcionada a ela. Uma médica, de 77 anos, foi vítima de um golpe em pleno dia de aniversário. A reportagem doconversou com a pneumologista que relatou, em detalhes, como se deram as ações dos criminosos. No último dia 8 de abril, a vítima recebeu uma ligação telefônica, por volta das 8h, dizendo que havia uma lembrança de presente da loja de cosméticos O Boticário, especialmente direcionada a ela.

Na chamada, foi perguntado se ela liberaria o entregador levar a lembrança até a sua casa, um apartamento em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A médica, então, permitiu o envio do presente. "Cchegou um rapaz, um jovem, menos de 18 anos, com uma caixa do Boticário e uma sacola também do Boticário. E disse que teria que pagar R$ 7,90 pela taxa de entrega", contou.

O 'entregador' questionou se ela não teria outro cartão para passar o pagamento. Então, a profissional da saúde pegou outro cartão e fez o mesmo procedimento e, novamente, não sendo efetivada a transação. "Inseri o cartão, coloquei a senha e enquanto isso ele estava com uma outra máquina e um celular nas duas mãos. Passei o cartão e a bolinha [ícone de processamento de pagamento na máquina] ficou rodando, rodando", ressaltou.

Diante dessa situação, a médica conta que o criminoso resolveu ir até à loja para pegar uma outra máquina, pois, segundo ele, o dispositivo estaria com defeito. "E [o criminoso] foi embora. Deixou lá o tal do presente. Quando abri a caixa, era um xampu sem nenhum cartão [de presente], nada. Aquilo me alertou na hora e falei: 'Gente, tem alguma coisa errada!'", disse.

Leia também: Saiba como se prevenir contra o golpe do comprovante de pix adulterado Quando Sônia consultou os extratos bancários, o criminoso havia feito compras, à vista, nos dois cartões. No cartão da Caixa Econômica Federal, o golpista tentou realizar sete transações no total, mas somente duas foram aprovadas, que, somadas, representam o montante de R$ 38 mil. Já no cartão do Banco do Brasil, o criminoso havia feito uma compra no valor de R$ 20 mil e, segundo a vítima, o cartão não estava em sua residência, tendo sido levado pelo bandido.

A médica, imediatamente, buscou formas para cancelar os cartões e foi à Polícia para registrar Boletim de Ocorrência. "Atualmente, o Banco do Brasil está negando a minha contestação de R$ 20 mil e a Caixa Econômica ainda está em análise", afirmou.



Ela ressalta que em momento nenhum passou a senha para o 'entregador' e suspeita que, como os cartões passaram nas máquinas, eles teriam sido clonados, permitindo ao criminoso efetuar esses pagamentos.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com as assessorias de imprensa da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para os devidos posicionamentos, mas, até o momento, não recebeu retorno. Este textp será atualizado assim que as respostas forem encaminhadas.

Outro caso, mesmo golpe