Clientes de balada LGBT+ acusam promoter de aplicar golpe

As pessoas chegaram com a expectativa de entrar no evento sem enfrentar a fila e se depararam com o golpe que haviam sofrido (foto: Reprodução/Redes sociais)

O evento que aconteceu no Palácio das Artes, no Centro de Belo Horizonte, neste sábado (15/4), deixou os frequentadores do Love Haus enfurecidos. Os clientes pagaram pela entrada no evento antecipadamente, com a esperança de entrar no local sem enfrentar a fila e, quando chegaram, descobriram que a lista com os nomes das pessoas que efetuaram a transferência do dinheiro para um dos divulgadores, era falsa.