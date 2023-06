MG: mãe morre com tiro na nuca após ir a salão, e filha está desaparecida

432

Ocorrência teve início durante esta madrugada após a Polícia Militar receber um chamado com a informação de que alguém havia efetuado disparos de arma de fogo nas proximidades de um quartel (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa ) A Polícia Militar encontrou o corpo de uma mulher de 29 anos, identificada como Ketlyn Oliveira, com uma marca de tiro na nuca em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/6).

A ocorrência teve início durante esta madrugada após a Polícia Militar receber um chamado com a informação de que alguém havia efetuado disparos de arma de fogo nas proximidades de um quartel.





Leia também: Suspeitos de matar jovem para não pagar direito trabalhista são presos Durante patrulhamento no bairro Nações Unidas, os militares encontraram a mulher caída morta no meio da via, com exposição de massa encefálica. A vítima portava maconha e um cartão de um salão de beleza situado no bairro General Carneiro.

A dinâmica do crime ainda é um mistério, pois, conforme a PM, imagens de uma câmara de monitoramento captaram quando a vítima corria no meio da rua e um carro se aproximou dela. Na sequência acontecem os disparos.





A polícia diz não ter sido possível identificar o número de ocupantes e as placas do veículo, que passou pela rua Januária, no sentido da rodovia MGC-262.





A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para avaliações preliminares e liberou o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).