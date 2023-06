Suspeitos de matar jovem para não pagar direito trabalhista são presos

432

Crime aconteceu em abril deste ano. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, uma mulher de 23 anos, proprietária do local, teria atraído a vítima para o local da execução (foto: PCMG/Divulgação) Três suspeitos de matar um rapaz de 23 anos no município de Rodeiro, a 16 km de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil nessa quarta-feira (21/6).





O crime aconteceu em abril deste ano. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, uma mulher de 23 anos, proprietária do local, teria atraído a vítima para o local do crime, próximo à residência onde ela morava. Ela foi presa no bairro Antonina Coelho.





Outro proprietário da loja, de 27, e um funcionário e colega de trabalho da vítima, de 19, ambos presos ontem, aguardaram a chegada do rapaz em um lote vago próximo ao local marcado e, quando ele desceu de seu veículo, ambos saíram do esconderijo e o executaram em via pública. A Polícia Civil não explicou como a vítima foi morta.

A ação foi desencadeada pela 2ª Delegacia Regional em Ubá, unidade que integra o 4º Departamento da PCMG em Juiz de Fora. Os suspeitos foram conduzidos para a unidade policial e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional.