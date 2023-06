Filho arranca mão do pai com facão, tenta matá-lo e o deixa em estado grave

Jovem foi preso pela Polícia Civil perto da casa dele (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um jovem, de 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (22/6), suspeito de tentar matar o pai, de 45, na última segunda-feira (19/6), em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas. Ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).A vítima teve a mão direita amputada e sofreu fratura exposta na esquerda com exposição do tendão. Além disso, teve corte no rosto e uma ferida profunda no couro cabeludo. O homem permanece internado em estado grave.