IGAM declara restrição hídrica em dois trechos da bacia do Rio das Velhas

A presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Poliana Valgas, afirma que essas situações têm sido recorrentes (foto: Leo Boi/Bianca Aun)

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) editou, nesta quinta-feira (22/6), duas portarias declarando situação crítica de escassez hídrica superficial em dois trechos da bacia do Rio das Velhas: Estação Ponte Preta, localizada no Rio Jaboticatubas, no município do mesmo nome, e Estação Ponte do Bicudo, no Rio do Bicudo, na região de Corinto.