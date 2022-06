Ambientalistas avaliam hoje riscos em adutora do Rio das Velhas

Ambientalistas farão uma visita técnica à Adutora do Sistema Rio das Velhas, na manhã desta sexta-feira (3/6), para avaliar os riscos à segurança hídrica para o município de Belo Horizonte e Região Metropolitana devido ao empreendimento da mineradora Taquaril Mineração S.A - Tamisa.

O sistema fornece água para cerca de 70% da população de Belo Horizonte e 40% da Região Metropolitana e com o Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) pode trazer riscos ao abastecimento de água dos cidadãos.- Leia: Unesco pode ser alertada sobre risco de destruição da Serra do Curral