Inmet e Defesa Civil alertam para baixa umidade em Minas

A previsão do Inmet é de que o clima continue seco até o fim do inverno, em setembro (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press) Com a chegada do inverno, que começou nessa quarta-feira (21/6), os mineiros já começaram a sentir a diferença na umidade. Desde o começo desta semana, a Defesa Civil já chamava a atenção para a umidade baixa que, de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devia girar em torno de 20% ou menos.





A previsão do Inmet é de que o clima continue seco até o fim do inverno, em setembro, e o risco de incêndios florestais é baixo, assim como os riscos à saúde. Além disso, com as massas de ar se somando ao frio, podem acontecer geadas em Minas Gerais.





Ao longo do próximo fim de semana, em Belo Horizonte, a previsão é de que a umidade máxima seja de 90%, e a mínima, de 35%. Nesta sexta-feira (23/6), a temperatura mínima deve ficar próxima de 11°C, e a máxima, de 24°C. Já no sábado (24/6), a mínima é de 12°C, e a máxima, de 25°C, e no domingo a mínima é de 13°C, e a máxima de 26°C.

A Defesa Civil e o Inmet recomendam que a população se hidrate ao longo do dia, evite se expor ao sol entre as 10h e 17h e desgaste físico nesse período do dia. Deve-se também optar por alimentos leves e evitar frituras e procurar um especialista em caso de problemas respiratórios.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata