Acusado de matar membro do PCC é preso durante operação em Corinto

O homem foi preso durante operação de trânsito na MGC-135 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nessa quarta-feira (21/6) durante operação de trânsito na MGC-135, na altura da cidade de Corinto, na região Central do Estado. Ele estava foragido por homicídio em Santa Isabel, interior de São Paulo.





Segundo a PMRv, a abordagem aconteceu na altura do km 575. Após consultar documentos do veículo e do condutor, os militares encontraram um mandado de prisão em aberto por homicídio duplamente qualificado.

O foragido contou aos policiais que matou um membro do PCC por receber ameaças. Uma arma de fogo sem registro foi usada para cometer o crime. Ele foi encaminhado para a delegacia de Corinto.