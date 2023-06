Mineração ilegal: 20 pessoas são presas na Serra da Piedade

432

Autores foram encaminhados à sede do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (foto: PMMG / Divulgação) Vinte pessoas foram presas por extração ilegal de minério de ferro, na Serra da Piedade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21/6). Além das detenções, 15 caminhões, uma retroescavadeira, dois veículos de passeio, vários celulares, materiais de registro e controle de carga e uma máscara foram apreendidos.

O grupo atuava em um local de difícil acesso, com funções bem divididas como: motoristas, controladores de tráfego, carregadores e olheiros. Os suspeitos confirmaram que possuíam autorização para extração do mineral e que foram contratados para realizarem o transporte do material.









De acordo com a Polícia Militar, a operação foi elaborada a partir do monitoramento da área. Os autores foram encaminhados à sede do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMAmb) para providências iniciais e, depois, à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

*Com Agência Minas