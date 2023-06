Homem rouba motorista de aplicativo para comprar aliança para esposa

432

Motorista de aplicativo procurou policiais para denunciar assalto e informou que carro tem rastreador (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos suspeitos de roubarem o carro e objetos pessoais de um motorista de aplicativo na noite dessa quinta-feira (22/6), no centro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, informou que pegou dois passageiros no bairro Eldorado, em Contagem, com viagem com destino ao centro de BH. Quando a corrida estava no final, a dupla sacou uma arma e anunciou o assalto.

O motorista de aplicativo procurou os policiais na Praça Sete e informou que o carro tem rastreador. Outras viaturas na região e o helicóptero Pégasus da PM foram acionados para ajudar no rastreamento dos suspeitos.

O carro e os suspeitos foram encontrados no bairro Maracanã, em Contagem. Durante busca pessoal, a polícia recuperou o celular, a chave do carro e outros objetos pessoais da vítima. Além disso, uma réplica de arma de fogo foi apreendida.

Questionado, um dos suspeitos informou que trabalha e que participou do roubo porque precisava de R$ 1 mil para comprar aliança para esposa. Já o segundo suspeito, afirmou que ganharia R$ 750,00, de outros integrantes da organização criminosa.

Em consulta ao sistema, foi constatado que a dupla tem ao menos cinco passagens por roubos a motoristas de aplicativo.

Na casa de um dos suspeitos, a polícia apreendeu outras duas réplicas de arma de fogo. O veículo foi recuperado, e os suspeitos encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem.