Fila por exame de sangue em Passos chega a mil pacientes

Pedidos de exame vão se acumulando nos fichários, como esse na ESF Penha III (foto: Luciene Garcia)



Cerca de mil pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS) aguardam na fila por um exame de sangue de graça, em Passos, no Sudoeste de Minas. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde. Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Penha III, 200 pedidos estão parados nas gavetas.Nessa terça-feira (21/6), a Comissão Municipal de Saúde visitou duas ESF's, a Penha III e a Penha 1, que tem 157 pedidos represados. Os pedidos mais antigos são de março. Os exames são feitos em laboratórios conveniados com a Prefeitura.

Funciona assim: o paciente espera longamente na fila por uma consulta, faz o pedido do exame, as atendentes marcam em laboratórios conveniados e ligam para o paciente avisando o dia da coleta, que geralmente é em jejum. O paciente volta à ESF para pegar a autorização. Depois de 7 dias, quando sai o resultado, o paciente leva o exame para análise do médico, que prescreve medicamentos ou intervenções cirúrgicas, dependendo do caso. E, para a saúde, um minuto pode ser fatal.



De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Agnelo de Souza Salum, há cerca de 30 dias foi identificado o aumento na demanda de exames de rotina para sangue nas unidades de saúde. Rapidamente, a Prefeitura de Passos fez um levantamento do que seria necessário para disponibilizá-los à população.





"Sabemos que os exames de rotina nas Unidades Estratégia de Saúde da Família (ESF) são importantíssimos para o diagnóstico e o controle dos médicos junto aos pacientes. Esse estudo foi finalizado, e a Prefeitura está na fase de contratação dos serviços para expandir a oferta para todas as unidades de saúde. A previsão de liberação para a população é a partir do dia 1º de julho", explicou o secretário.





Segundo o vereador Francisco Sena (Podemos), que é presidente da Comissão de Saúde que vistoriou as ESF's, o município passou por um problema semelhante em fevereiro de 2022.



"[Á epóca], os pacientes estavam aguardando até 6 meses para fazer os exames de sangue. Após a nossa denuncia no Ministério Público, o problema foi solucionado, e os exames estavam sendo liberados rapidamente. Agora em 2023, após a nossa fiscalização da Comissão de Saúde, e após denúncias de várias pessoas, constatamos que existe uma grande quantidade de pessoas aguardando novamente para fazer os exames de sangue. A média são de 150 exames por ESF que visitamos. O município precisa solucionar com urgência esse problema”, disse o vereador.