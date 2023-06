Homem morre soterrado em silo de armazenamento de cereais

Um homem, de 26 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (21/6) ao cair dentro de um silo que armazena cereais, de empresa localizada à margem da BR-365, a cerca de 10 quilômetros do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

A vítima foi resgatada com vida de dentro do silo

Leia também: Homem procurado por tentativa de estupro é preso após ser agredido em BH

Testemunhas relataram ao registro da Polícia Militar (PM) que o acidente aconteceu no momento em que Edilson de Almeida Nunes, natural de Paulo Afonso (BA), realizava suas atividades rotineiras no silo, quando, por motivos desconhecidos, desequilibrou e caiu dentro do local.