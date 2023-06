Funed registra aumento de exames de febre maculosa

432

Agente de zoonoses de Contagem aplica carrapaticida em cavalo, após surto que levou 23 pessoas à internação em 2019 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Febre maculosa em MG

Pelo menos 80% da demanda de exames para diagnóstico de febre maculosa na Fundação Ezequiel Dias (Funed) são de Minas Gerais, onde já foram registradas duas mortes pela doença neste ano. Somente entre 1º e 19 de junho, 160 amostras deram entrada na instituição com suspeita da doença.Os outros 20% são do Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins. Segundo a Funed, o aumento se deve, em grande parte, "pela maior sensibilidade dos profissionais de saúde quanto aos sintomas e histórico de locais por onde o paciente esteve".Minas Gerais registrou, só neste ano, nove casos de febre maculosa e, desses, dois resultaram em morte, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O índice de letalidade, em 22%, mostra o quanto a doença pode ser potencialmente fatal, e demanda atenção da população e do poder público.Em Minas Gerais, a doença ocorre em todo o estado, com destaque para as macrorregiões de saúde Centro, Vale do Aço, Leste e Leste do Sul do estado, aponta documento divulgado pela SES-MG.De acordo com o documento, elaborado pela Coordenação de Zoonoses e Vigilância de Fatores de Risco Biológicos, entre 2018 e 2022 foram confirmados 190 casos da doença no estado e 62 óbitos, com taxa de letalidade média no período de 33%.As faixas etárias mais acometidas estão compreendidas entre 41 a 60 anos, com 72 casos confirmados no período de 2018 a 2022; na população infantil (faixa etária até 10 anos), foram registrados 28 casos confirmados.

Embora os casos possam ocorrer durante todo o ano, trata-se de uma doença sazonal. "Verifica-se que a maior frequência de casos é registrada no período de seca, especialmente entre os meses de abril a outubro", diz o informativo.