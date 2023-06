Sensação térmica volta a ficar negativa em BH

Vista a partir do Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, onde a sensação térmica voltou a ficar abaixo de zero

A sensação térmica voltou a ficar negativa em Belo Horizonte nesta sexta-feira (23/6). De acordo com a Defesa Civil, entre 5h e 6h, na Região Oeste da capital, a temperatura mínima ficou em 10ºC, com sensação térmica de -2,3°C.

Durante toda a semana as sensações térmicas ficaram abaixo de zero e na quinta-feira (22/6), a mesma região registrou um aumento de 10,7ºC, com sensação de 4,4°C. A previsão indica que o frio permanecerá hoje na parte da manhã e noite, com céu claro a parcialmente nublado durante todo o dia.