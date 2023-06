Dois homens são presos com 250 quilos de maconha dentro de carro

432

Os 250 quilos de maconha estavam escondidos dentro de caixas no interior do carro (foto: PRF/Divulgação)

Dois homens, de 26 e 36 anos, foram presos com 250 quilos de maconha dentro de carro na tarde dessa quinta-feira (22/6), na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) estavam na altura do km 96 da rodovia quando abordaram um Hyundai HB20, com placas de Belo Horizonte.

Durante fiscalização no interior do veículo, os agentes localizaram a droga dentro de grandes caixas.

Os dois ocupantes do veículo informaram que buscaram o veículo com a droga em São José do Rio Preto, em São Paulo, e que o destino da maconha seria a cidade de Uberlândia.

Em consultas aos sistemas policiais também foi constatada a existência de uma ocorrência de roubo para o veículo que transportava a droga.

Os dois homens foram presos por tráfico de drogas e receptação de veículo. A ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, em Uberlândia.