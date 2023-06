Polícia prende casal e apreende droga inédita em BH

432

Delegados da Polícia Civil deram detalhes da prisão em coletiva de imprensa (foto: Pedro Faria/ EM/ D.A Press) Um casal homoafetivo foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (21/6), com 100ml de uma droga chamada de GHB, uma espécie de "ecstasy líquido", utilizada para aplicar o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela". A prisão foi feita no bairro Jardim Guanabara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.





Os suspeitos têm 30 e 32 anos. Eles são conhecidos por promover festas para o público LGBTQIA+ na capital. Segundo o delegado Diego Cardoso Matos, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), neste ano, esta foi a primeira apreensão do entorpecente em BH e a nona em toda Minas Gerais. "É uma novidade esse tipo de apreensão no estado. Iniciamos as investigações há mais de quatro meses. Acreditamos que eles atuavam vendendo diretamente para o consumidor nas festas como distribuindo para outras pessoas venderem em outros locais", disse.







O GHB funciona como um potente alucinógeno. Apenas uma gota da droga aplicada na bebida pode causar sonolência, tontura, amnésia entre outros sintomas na vítima. Além disso, a droga é extremamente cara e a apreensão com os suspeitos estaria em torno de R$ 30 mil. "O GHB é uma droga sintética. Vem sendo utilizada para aplicar o 'Boa noite, Cinderela'. É encontrado em festas e eventos noturnos. Essa droga possui um efeito muito forte no organismo. No primeiro momento, ela causa uma euforia, um aumento da libido. Depois, a pessoa entra em confusão e não consegue se lembrar do que aconteceu. Por isso, é utilizada para cometer estupros e roubos", explicou.





Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Califórnia, na Região Noroeste de BH. O local é o endereço de um outro investigado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com ele e, por isso, o rapaz não foi preso. "Temos o envolvimento de outras pessoas e vamos trabalhar para identificar outros autores do crime", completou o delegado.