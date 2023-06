Homem é espancado e torturado em Minas por causa de R$ 50

Um homem de 55 anos foi espancado, torturado e amarrado a uma árvore na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas.

A Polícia Militar (PMMG) recebeu uma denúncia, na tarde dessa terça-feira (20/6), informando que um homem estava desacordado, com muitos ferimentos e amarrado com fios e pedaços de camisa em uma estrada vicinal do município.