Mulher é presa por agredir e matar o pai idoso no Sul de Minas

Vítima tinha 70 anos e era deficiente visual (foto: PCMG / Divulgação)

O casal suspeito de roubar e matar um idoso de 70 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na manhã dessa terça-feira (8/3), foi preso na rodoviária de Campinas, interior de São Paulo, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, no mesmo dia do crime.