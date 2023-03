Jovem é encontrado morto em poça d'água no Vale do Aço

Segundo o Corpo de Bombeiros, a quantidade de água cobria o rosto da vítima (foto: Prefeitura de Bugre/Divulgação)

Um jovem de 18 anos saiu de casa para buscar capim no final da manhã dessa terça-feira (7/3), na zona rural de Bugre, no Vale do Aço, e não retornou. Seu corpo foi achado em uma poça d'água na noite do mesmo dia, segundo informações do Corpo de Bombeiros.





Os familiares, ao perceberem que o rapaz não havia retornado, se juntaram aos vizinhos para fazer uma busca e também acionaram a Polícia Militar. O fato de o desaparecido não enxergar bem preocupou a família.









Por estar em um lugar de difícil acesso, a polícia acionou o Corpo de Bombeiros para o resgate do jovem. Uma médica atestou o óbito e o corpo de Luan foi levado para a funerária.





De acordo com os bombeiros, o corpo não tinha sinais de violência. O caso ainda está sendo investigado.