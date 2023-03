Idoso com Alzheimer é encontro com hematomas e mãos e pés amarrados

A vítima foi localizada com os pés e mãos amarradas e deitada em cama de sua casa (foto: WhatsApp/Divulgação)

Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, familiares de um idoso de 91 anos procuraram a Polícia Civil (PCMG), na manhã de ontem (7/3), após encontrarem o mesmo em uma cama de sua residência, com hematomas pelo corpo e as mãos e os pés amarrados.