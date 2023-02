Homem com Alzheimer foge de clínica e é encontrado morto dentro de córrego

Corpo da vítima foi encontrado em um rio, a cerca de 1,5 km da clínica de acolhimento (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

LEIA MAIS 19:49 - 15/02/2023 PCMG conclui que jovem grávida morreu por TCE dentro de ambulância

18:51 - 15/02/2023 Prefeito de Tombos que matou mulher tem afastamento rejeitado na Câmara Após constatado o desaparecimento do homem por volta das 8h de terça-feira (14/2), militares do Corpo de Bombeiros imediatamente iniciaram buscas pelas proximidades. Populares informaram que a vítima havia sido vista caminhando próximo a uma plantação de milho e soja. Diante da informação, varreduras pela área com o auxílio de um drone foram realizadas durante toda a terça-feira até à meia-noite.

As buscas foram reiniciadas na manhã desta quarta, e por volta das 10h, o corpo do homem, identificado como Walter César de Paula, foi encontrado pelo próprio filho, dentro de um córrego, às margens do km 687 da BR-262, preso a uma estrutura de concreto. O local está situado a cerca de 1,5 km da clínica, localizada no bairro Pão de Açúcar.

Segundo familiares, o homem já havia manifestado o interesse de voltar a morar em uma fazenda no distrito de Antinha, no município de Araxá, onde residiu durante parte de sua vida e, suspostamente, ele poderia estar caminhando rumo a propriedade rural.



Investigação

O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, para a realização da perícia técnica. As primeiras conclusões é que não há indícios de crime.

A direção da clínica onde Walter morava confirmou que ele fugiu após o portão ficar aberto durante a troca de cuidadores, e que vai se pronuniciar sobre o assunto finalização dos trabalhos de investigação da Polícia Civil.

O corpo de um homem de 52 anos, portador de Alzheimer, foi encontrado pelo próprio filho dentro de um córrego às margens da BR-262 na manhã desta quarta-feira (15/2), em Araxá no Alto Paranaíba. Ele havia fugido de uma clínica de acolhimento, onde era interno, durante uma troca de plantão dos cuidadores do local.