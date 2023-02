Polícia prende suspeito de executar pastor em MG que estava desaparecido

Corpo de Sebastião Nelson, de 67 anos, foi encontrado pela Polícia Civil do Distrito Federal em um terreno baldio em uma área rural situada entre Arinos e a Chapada Gaúcha (foto: Polícia Civil/Divulgação) Um jovem de 18 anos foi preso nessa terça-feira (14/2) sob suspeita de ter executado o mototaxista e pastor Sebastião Nelson, de 67 anos, que havia desaparecido em 24 de janeiro após atender um passageiro no distrito de Fercal (DF) com destino a Arinos, em Minas Gerais. O crime, a princípio, é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito preso ontem estava fugindo dentro de um ônibus em direção ao Distrito Federal, quando o veículo foi interceptado na cidade de Formosa, em Goiás, com apoio de policiais civis desse estado. Ele teria feito uma foto (selfie) com o corpo do pastor logo após a execução.

Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito é “velho conhecido da polícia e integra uma organização criminosa responsável por aterrorizar o Norte de Minas, tendo como principais atuações a prática de roubos e assassinatos”.

Ao ser preso, o rapaz teria confessado outro homicídio: o de um adolescente de 17 anos desaparecido desde 30 de novembro de 2022. De acordo com as autoridades mineiras, com a localização fornecida pelo investigado, os policiais civis acharam um corpo na madrugada desta quarta-feira em uma mata às margens do rio Urucuia.

A perícia oficial foi acionada, e o corpo, removido para o Posto Médico-Legal de Unaí para identificação. Segundo apurado, os dois eram amigos de infância, e o suspeito alegou que houve uma desavença entre eles.

O crime e outras prisões

Outro suspeito de envolvimento no desaparecimento e na morte do pastor foi preso em 2 de fevereiro. Trata-se de um homem de 22 anos, que, conforme a Polícia Civil mineira, foi a última pessoa a ter contato com o mototaxista. Simulando uma viagem, ele usou a própria mãe para chamar a corrida.

Outro indivíduo, que não teve a idade informada pela polícia, foi preso na posse do celular roubado. A motocicleta da vítima, que também foi levada, ainda não foi localizada.

Após amordaçar e amarrar a vítima, os suspeitos o levaram para o local onde, provavelmente, o assassinaram com disparo de arma de fogo, informa a PCDF. Em seguida, o corpo foi enterrado em uma cova rasa. Os suspeitos ainda teriam jogado cal em cima para dificultar a identificação.

Realizadas de forma conjunta entre policiais civis de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás, as investigação prosseguem.