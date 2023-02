Homem que sofria de Alzheimer e desapareceu em Araxá é encontrado morto

Um homem de 52 anos diagnosticado com Alzheimer, que havia desaparecido de uma casa de acolhimento de Araxá, na Região do Alto Paranaíba, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15/2), submerso em canal de rio, localizado sob a BR-262. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a causa da morte.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Araxá, a vítima desapareceu da casa de acolhimento por volta das 8h desta terça-feira (14/2).

Desta forma, durante praticamente todo o dia de ontem, foram realizadas buscas. Os trabalhos foram interrompidos por volta da meia-noite.

As buscas foram retomadas no início da manhã de hoje, quando, por volta das 10h, os bombeiros de Araxá foram informados sobre a localização do corpo do desaparecido. A vítima estava presa em um canal raso do rio, de estrutura de concreto e que passa embaixo da rodovia, a cerca de 1,5 km da casa de acolhimento.