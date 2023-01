Família busca por estudante da UFMG desaparecido há quase um mês em SP

Leonardo estuda publicidade na UFMG e tinha ido passar as festas de fim de ano com seus familiares em São José dos Campos (SP) (foto: Reprodução)

Familiares de Leonardo de Prado Moreno, de 22 anos, procuram o jovem que está desaparecido desde o último dia 23 de dezembro. O estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) saiu de casa na manhã do dia do sumiço dizendo que iria almoçar com uma amiga e nunca mais voltou. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.





Morando em Minas Gerais para estudar há cinco anos, Leonardo é da Zona Norte de São José dos Campos, no bairro Vila Sinhá, em São Paulo. A casa da família do jovem fica próxima a um parque onde foi visto pela última vez, com ajuda de câmeras de monitoramento. De acordo com familiares, Leonardo estava em São José dos Campos para as festas de fim de ano.

O desaparecimento

Uma amiga do jovem informou que Leonardo, que está em tratamento contra depressão, saiu de casa na manhã do dia 23 afirmando que iria almoçar com uma amiga, mas que isso era apenas uma desculpa.





De acordo com a amiga, ele levou consigo seu celular, documentos, cartão do banco e um relógio do tipo smartwatch. Depois disso, o estudante não voltou mais para casa.





Um boletim de ocorrência foi registrado no 4º DP de São José dos Campos após 48 horas do desaparecimento do rapaz. A Polícia Civil passou, então, a investigar o desaparecimento de Leonardo.





Em busca de pistas do paradeiro de Leonardo, a PC solicitou a quebra do sigilo bancário e os registros de aplicativos móveis do jovem. Assim, descobriram que Leonardo passou em um depósito de materiais de construção, de onde saiu com uma sacola pequena na mão.





Os policiais também encontraram registros dele na câmera da entrada do Parque da Cidade de São José dos Campos. Ele chegou ao local num carro de aplicativo, passou pela entrada principal do parque e seguiu caminhando na região central do local.





A PC procurou novas imagens de Leonardo nas outras câmeras do parque mas, até o momento, não encontraram nenhum outro registro do jovem.

Buscas

Amigos de Leonardo têm utilizado das redes sociais para pedir informações sobre o jovem. Mais de 51 mil pessoas compartilharam o post abaixo:

esse é o meu melhor amigo leonardo e ele está DESAPARECIDO desde o dia 23/12, ele estuda na UFMG mas veio para são josé dos campos (sp) passar o natal com a família + pic.twitter.com/LaP9RuYG4N %u2014 isa #achemoleonardo (@harryviwdo) December 26, 2022





No próximo domingo (22/1), amigos e voluntários irão realizar buscas pelo jovem ou por pistas que ajudem a encontrá-lo , no Parque da Cidade de São José dos Campos. A ação está marcada para 8h da manhã.