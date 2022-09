Araxá: ônibus desgovernado invade casas e motorista fica ferido

Ônibus atingiu duas residências após o motorista perder o controle do veículo (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação) Duas casas foram invadidas por um ônibus rural na noite dessa quinta-feira (29/9), após o motorista perder o controle do veículo, no Bairro Pedro Pezzuti, em Araxá, no Alto Paranaíba. Mesmo com o impacto da primeira batida, que destruiu parcialmente a residência, o veículo não parou, e atingiu um segundo imóvel.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor, de 35 anos, informou aos militares que trafegava com o veículo quando perdeu o controle no cruzamento das ruas Gonçalves Boa Ventura e Dorvalino Pereira Borges, e colidiu contra as casas.

A primeira, um imóvel de esquina, estava vazia no momento e, segundo a Defesa Civil, teve 50% de sua estrutura destruída. Logo após, o veículo seguiu desgovernado e bateu no muro de outra residência, que fica do outro lado da rua. A fachada foi danificada e os quatro moradores não sofreram ferimentos.

O motorista do ônibus teve apenas escoriações leves e foi encaminhado ao hospital. Autoridades estiveram no local para o isolamento da área. Após atestada a segurança das casas, um guincho realizou a retirada do ônibus.