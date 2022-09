Araxá: homem mata galinhas e cachorro de companheira após briga por tapete

Um homem de 50 anos foi preso em Araxá, município localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, após matar um cachorro e quatro galinhas que pertenciam a sua esposa enquanto eles discutiam. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) na terça-feira (20/9).

O caso ocorreu na sexta-feira (16), em uma residência na Rua Francisco Porfírio, no Bairro São Pedro

Ele não gostou do pedido, ficou nervoso, começando a brigar com a esposa. Então, ele foi até o galinheiro da casa e acabou matando quatro galinhas. Em seguida, pegou o cachorro de raça Pinscher que pertencia a ela e bateu a cabeça do animal contra uma mesa, o matando na hora.

O suspeito confessou as ações violentas e completou que jogou o corpo do cão em um córrego perto da casa onde mora. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, onde responderá por maus-tratos a animais e ameaça emocional contra a vítima.