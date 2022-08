Homem acusado de matar radialista é absolvido em 3º julgamento em Araxá

O réu Denilson Fagundes Bento foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Araxá (foto: Reprodução/TV Integração) Denílson Fagundes Bento, acusado de matar o radialista e assessor de comunicação da prefeitura de Araxá, Túlio Maneira, a tiros, em 2012, foi absolvido ontem (26/8) pela Justiça de Araxá, em seu 3ª julgamento.

As duas primeiras sessões, realizadas em 2014 (quando ele havia conseguido absolvição) e em maio deste ano (quando um dos jurados disse que se sentia incomodado de julgar o caso porque conhecia a família), foram anuladas e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a realização de um novo julgamento.

“Foi feita justiça (...) o crime foi mal investigado (...) foi (o terceiro julgamento) um repeteco do primeiro julgamento”, complementou o advogado em entrevista à Rádio Cidade Araxá, logo após a sentença.

Posicionamento do MP

Por outro lado, o Ministério Público (MP) acusou Denilson de homicídio duplamente qualificado e afirma que ele planejou o crime, agiu sozinho e foi motivado por ciúmes.

Segundo informações divulgadas pelo promotor Fábio Varela, haviam provas suficientes para a condenação do réu. “O que motivou o crime seria um relacionamento que a vítima teve com a irmã do réu enquanto trabalhavam em uma empresa da cidade, isso teria gerado uma vingança do Denilson que motivou matar a vítima”, declarou o promotor.