Ex-padre de Passos é absolvido sumariamente de acusação de violação sexual

Magistrado acolheu argumento da defesa de Ernani Maia dos Reis e decretou 'decadência' em favor do réu, em Monte Sião

O juiz Roberto Troster Rodrigues Alves, da Vara Única de Monte Sião, absolveu sumariamente o ex-padre passense por considerar que as vítimas dos abusos ofereceram representação anos depois dos supostos crimes, ocorridos entre 2010 e 2018.



O magistrado acolheu argumento da defesa do religioso e decretou 'decadência' em favor do réu.



Nessa época, era necessário que as vítimas se manifestassem pela abertura de uma ação criminal. Tal legislação previa que a ação penal só poderia se dar sem representação por parte da vítima em casos de menores de 18 anos ou 'pessoas vulneráveis'.



Em sua sentença, o magistrado entendeu que as condutas atribuídas ao ex-padre se deram enquanto era vigente a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. “As condutas praticadas contra as vítimas estão integralmente sujeitas ao regramento anterior”, disse na sentença.



À época, o inquérito policial apontou três vítimas sexuais mediante fraude. Ao analisar os autos, o MPMG concluiu que Ernani tentou violentar sexualmente uma quarta vítima: o ex-padre teria determinado a um monge que ficasse nu a pretexto de saber se ele realmente precisava passar por exames médicos. Ernani negou todas as acusações à época .