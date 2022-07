Ônibus com 20 trabalhadores bate, sai da pista e deixa mortos e feridos

Ônibus com 20 trabalhadores saiu da estrada por um barranco depois da batida (foto: CBMMG/Divulgação)

Saveiro bateu no ônibus de trabalhadores e ficou destruido deixando dois mortos (foto: CBMMG/Divulgação)

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas quando uma pick-up Volkswagen Saveiro atingiu a lateral de um ônibus com 20 trabalhadores rurais em uma curva fechada no km 33, da rodovia MGC-154, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.O acidente ocorreu por volta das 7h25 deste sábado (2/7). Com o impacto, o veículo de transporte de passageiros de uma fazenda do município de Prata perdeu o eixo traseiro e saiu da pista, avançando por um barranco.Os dois mortos eram homens de 25 anos e de 19 anos, ocupantes da saveiro. Os três passageiros que se feriram não tinham lesões graves e foram socorridos por pessoas que passaram na via.

"Segundo o motorista do ônibus, ele trafegava em sua faixa de direção, no sentido Ituiutaba/Bastos, quando avistou o veículo de menor porte vindo em sua direção no sentido contrário. Ele teria tentado se desviar, no reflexo, saindo da pista pela marginal, para evitar a colisão frontal. Mas não conseguiu evitar o choque e acabou recebendo o impacto, quebrando seu eixo pela força da batida, saindo da pista pela a marginal e caindo em um barranco", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).



Peritos da Polícia Civil e militares da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local. Após a perícia e a retirada dos corpos, os dois foram removidos por uma funerária.