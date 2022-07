Vizinho salva idoso de 84 anos que dormia durante incêndio em casa

Residência de dois cômodos foi tomada pelas chamas. Vizinho retirou idoso em meio ao fogo (foto: CBMMG/Divulgação)

Bombeiros usaram 4 mil litros de água para apagar o incêndio. Casa corre risco de desabar e foi interditada (foto: CBMMG/Divulgação)

Um idoso de 84 anos foi retiado com vida, às pressas e ileso, por um vizinho enquanto dormia com a casa dele pegando fogo. O incêndio ocorreu em Monte Belo, no Sul de Minas, na noite dessa sexta-feira (01/07).O fogo atingiu a residência de dois cômodos que fica no distrito de Sítio Jureia, na Rua Juca Maria, em frente à igreja. Enquanto as chamas se alastravam, os vizinhos perceberam que o idoso dormia, entraram na casa e o salvaram antes que as chamas o ferissem.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas a unidade mais próxima, de Guaxupé, fica a 1 hora de distância do distrito onde o fogo consumia o imóvel."Devido a isso, foi feito contato com a Defesa Civil de Monte Belo, que enviou um caminhão pipa para efetuar o primeiro combate, até a nossa chegada", informou o sargento Alexandre José Ribeiro,do CBMMG.Os bombeiros controlaram as chamas usando 4 mil litros de água - não se sabe qual o volume usado pelo caminhão pipa - e depois fizeram o rescaldo - procuraram possíveis focos e situações que poderiam fazer o fogo ressurgir."A casa foi completamente destruída pelo fogo. Foram perdidos todos os móveis da casa, teto foi abaixo, o piso de madeira se queimou, as paredes foram totalmente comprometidas", descreve o sargento dos bombeiros.Após o rescaldo, a construção foi lacrada pelos bombeiros e os proprietários foram orientados a entrar em contato com a defesa civil de Monte Belo e pedir uma vistoria detalhada no imóvel para saber se há possibilidade de reforma."Mas o mais provável seria a demolição, devido ao risco que as partes que ficaram de pé ainda apresentam. Não se sabe qual a causa do incêndio", afirma o militar.