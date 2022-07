Incêndio Santa Casa: ministro da Saúde anuncia repasse de R$ 10 milhões

Valor irá cobrir prejuízo de R$ 5,4 milhões com o incêndio, mas ainda é abaixo no necessário para recuperação e investimentos no hospital (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga anunciou, nesta sexta-feira (01/7), a liberação de R$ 10 milhões para reconstrução de leitos da Santa Casa de Belo Horizonte, após uma visita à instituição, atingida por um incêndio na última segunda-feira (27/6).O repasse, porém, ainda não tem data para chegar aos cofres da Santa Casa, mas, segundo o ministro, não deve demorar. "Rapidamente teremos essa resposta", afirma. O investimento será suficiente para cobrir o prejuízo de R$ 5,4 milhões com o incêndio, porém, ainda está abaixo dos R$ 16,4 milhões solicitados pelo hospital para a recuperação do andar atingido e investimentos no hospital Segundo o diretor jurídico da Santa Casa, João Costa Aguiar Filho, a instituição já está em diálogo com o Estado e o município para complementar esse valor. "Ficamos muito satisfeitos com a resposta imediata do ministério. Naturalmente, já estamos discutindo isso com as outras esferas e esperamos também o apoio da sociedade", conta.Nesta manhã, Queiroga visitou o 10º andar da unidade, onde fica o Centro de Terapia Intensiva (CTI), local em que começou o incêndio . Ele chegou ao hospital sem máscara e chegou a perguntar para a equipe que o acompanhava se o uso era necessário. Antes de entrar no prédio, ele recebeu uma proteção facial para que pudesse fazer a visita.