Hospital ainda irá contabilizar os danos causados pelo fogo. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Após um incêndio atingir a ala B do 10º andar da Santa Casa BH, onde fica o Centro de Terapia Intensiva (CTI) na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, na noite da última segunda-feira (27/6), moradores de BH e região se mobilizam nas redes sociais para conseguir ajudar o hospital.

De acordo com a assessoria do hospital, até o momento foi possível apurar que dos 50 leitos do CTI, três foram totalmente destruídos. Os demais leitos estão danificados, com vidros quebrados. O valor total do prejuízo ainda será contabilizado e compartilhado.

Em publicações nas redes sociais, a Santa Casa compartilhou os canais oficiais de doação.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido provocado por um vazamento e, em seguida, pela pane de um dos equipamentos. Para conter as chamas, auxiliar no resgate das vítimas e transferência dos pacientes internados, mais de de 70 viaturas de diversas corporações foram deslocadas até a Santa Casa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.