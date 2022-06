Incêndio na Santa Casa: bombeiros retiraram mais de 950 pessoas do hospital

“Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais finalizam a operação aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. Ao longo dessas horas de operação, nós evacuamos mais de 950 pessoas, as pessoas que necessitavam ser transferidas para outros hospitais, foram transferidas. Até o momento aproximadamente 15 pacientes foram transferidos, não só por equipes do Corpo de Bombeiros, mas também por equipes do Samu.”

De acordo com Aihara, mais de 200 pessoas foram retiradas somente dos andares afetados, o 10º e o 9º.

Ver galeria . 7 Fotos Pacientes tiveram que ser remanejados às pressas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press )

“Foi feito um trabalho muito organizado e programático no sentido que a gente conseguisse evacuar todas as pessoas, principalmente do 9º e 10º andar, que foram os andares afetados, onde foram mais de 200 pessoas evacuadas.”

O tenente disse ainda que o Corpo de Bombeiros fez vistoria em todos os andares do prédio, onde atestou que não houve danos estruturais e que, por isso, o retorno dos pacientes aos leitos já está acontecendo.

“As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram vistoria em todos os andares, verificando a condição e segurança para que os pacientes pudessem retornar, que é o que é feito nesse momento, e também constataram que não houve nenhum tipo de dano estrutural.”

Apesar da operação estar sendo finalizada, o tenente Pedro Aihara afirmou que o trabalho dos bombeiros segue durante a madrugada, para auxílio no retorno dos pacientes. Ele ainda exaltou a união dos diversos órgãos que participaram dos trabalhos no hospital.

“As equipes do Corpo de Bombeiros permanecerão aqui durante a madrugada, auxiliando no controle dos pacientes, para verificar se todos os pacientes que saíram foram de fato realocados, se estão de volta aos seus leitos, e mais uma vez, a importância da integração entre os diversos órgãos foi decisiva para que não tivéssemos uma situação mais grave aqui na Santa Casa de Belo Horizonte.”

O incêndio

Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, assustou funcionários, pacientes e acompanhantes, na noite dessa segunda-feira (27/6). As chamas teriam começado na saída de oxigênio do 10º andar do prédio, onde funciona o CTI.

Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio foram transferidos para os hospitais João XVIII e São Lucas. Mais de 70 viaturas de diversas corporações foram deslocadas até a Santa Casa.