Incêndio na Santa Casa: Polícia Civil abre inquérito para investigar caso

O incêndio teria começado no 10º andar do hospital, e as pessoas que estavam internadas tiveram que se soltar dos equipamentos para fugir. (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para investigar a causa e as circunstâncias do incêndio da Santa Casa de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul, que ocorreu na noite desta segunda-feira (27/6).





Segundo a Polícia Civil, assim que foi acionada, encaminhou a equipe da perícia ao hospital. “Foram feitos os levantamentos periciais e os corpos das vítimas removidos, sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), para identificação e exames”, informou em nota.









Na madrugada desta terça, a Santa Casa BH confirmou a morte de dois pacientes. Segundo o comunicado, ambos apresentavam estado clínico grave e estavam no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do 10º andar. Ao todo, três pessoas morreram, como informado pela Polícia Civil. Segundo nota da corporação, fooram recebicos no IML três corpos oriundos da Santa Casa BH para identificação e necropsia, com o objetivo de determinar a causa da morte.Na madrugada desta terça, a Santa Casa BH confirmou a morte de dois pacientes. Segundo o comunicado, ambos apresentavam estado clínico grave e estavam no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do 10º andar.





O hospital garantiu que está prestando suporte aos familiares das vítimas e espera o laudo oficial do IML para saber a causa das mortes. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve nenhum óbito causado pelo incêndio, mas, sim, durante a transferência dos pacientes para outros hospitais





Funcionários estão internados após incêndio

O diretor da Santa Casa BH Cláudio Dornas afirmou que 25 funcionários que trabalham no andar atingido estão internados no Hospital São Lucas, no Bairro Santa Efigênia. Dois deles estão em estado grave no CTI.





Conforme o Doutor, João Costo, Diretor Jurídico, Governança e Planejamento do hospital, todos esses funcionários ajudaram na transferência dos pacientes que estavam no 10º andar no momento do incêndio e inalaram a fumaça.





"Fizemos uma avaliação em todos os pacientes e funcionários e não constatamos nenhuma queimadura ou ferimento devido ao fogo. Mas nossos funcionários que atuam no andar atingido respiraram muita fumaça e fuligem. Dois estão no CTI e 23 estão em observação", ressaltou.