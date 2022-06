Incêndio na Santa Casa de BH: duas mortes confirmadas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mortes não aconteceram em decorrência direta do incêndio

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG), não foram registradas mortes em decorrência direta do incêndio, mas, sim, durante o momento de transferência das vítimas para outros hospitais.

Confira a nota da Santa Casa de Belo Horizonte na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

No momento do início do incêndio, haviam 931 pacientes internados. Os que se encontravam no 10º e 9º andares foram removidos, mas já estão retornando e recebendo a devida assistência. Foram registrados dois óbitos de pacientes que apresentavam quadro clínico grave. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Santa Casa BH agradece o trabalho realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ressalta, ainda, o trabalho e a disposição dos funcionários e brigadistas da instituição.

Comunicado do Corpo de Bombeiros

Em comunicado à imprensa, o Corpo de Bombeiros confirmou mortes de dois pacientes que estavam em estado grave durante a transferência de hospital após incêndio que atingiu a Santa Casa de Belo Horizonte, na noite dessa segunda.

“Esclarecendo uma situação que está sendo veiculada, não houve nenhum tipo de óbito em decorrência direta do incêndio. Nenhuma pessoa que por uma situação de queimadura ou por uma situação de inalação de fumaça ou de outro produto da combustão ela tenha se transformado em óbito. O que ocorre é que durante o momento de transferência houve sim alguns óbitos já confirmados de vítimas que, pelo fato do 10º andar ser um andar que contempla um Centro de Terapia Intensiva, existiam várias vítimas bastante graves lá e algumas dessas vítimas vieram a óbito nesse momento da transferência.”

Aihara informou que, no momento, a direção do hospital investiga as causas das mortes, buscando saber se estas foram causadas pela transferência ou pela situação anterior dos pacientes.

“O que a direção do hospital realiza nesse momento é a investigação. Esses corpos vão ser conduzidos para o IML para que possa ser verificado se os óbitos foram em decorrência da transferência ou então do próprio quadro de saúde que esses pacientes apresentavam, porque como já foi dito, já eram quadros bastante delicados.”