Incêndio na Santa Casa de BH: paciente relata desespero

Pacientes são evacuados da Santa Casa de BH após incêndio nesta segunda-feira (27/6) (foto: Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Um incêndio tomou conta do 10° andar da Santa Casa de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul, na noite desta segunda-feira (27/6). Logo, o fogo se alastrou em um dos quartos do hospital e pacientes foram evacuados do prédio. A noite na capital está fria, com temperatura na casa dos 15 graus. Pessoas internadas na unidade relataram o desespero para se soltar de equipamentos e tentar deixar o local.









"Estava no 9° andar e tinha muita gente acamada. Tive que chamar a enfermeira para me soltar porque estava presa no acesso quando começou", contou Samea. "Aí a gente foi descer pela escada e quem estava precisando de ajuda nós tentamos socorrer", completou.

Pacientes aguardam na rua após incêndio na Santa Casa de BH (foto: Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Ela ainda contou que ao chegar no térreo, tentaram voltar para ajudar mais pessoas, mas funcionários impediram. "Quem a gente conseguiu tirar, nós tiramos. Só que minha sobrinha voltou e estava descendo a escada com um senhor, e ele foi a óbito por falta de oxigênio", ressaltou. Até o momento a informação não foi confirmada pela Santa Casa.

No momento, Samea contou que as autoridades estão liberando aos poucos os pacientes para voltarem aos quartos.





O trânsito na região da Santa Casa precisou ser fechado. Pelo menos 10 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. Até o momento, a Santa Casa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.