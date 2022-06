Casa pega fogo e fica destruída após incêndio causado por curto circuito

O forro de madeira foi atingido e o teto desabou (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma casa ficou totalmente destruída após um curto circuito, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo proprietário. À equipe ele relatou que o curto circuito teria ocorrido simultaneamente em todos os cômodos. Disse ainda que a fiação do imóvel, que fica na Rua Olegário Maciel, era muito antiga.

O morador conseguiu sair do imóvel antes que o fogo se alastrasse. Ninguém ficou ferido.

Com o início do incêndio, rapidamente as chamas atingiram o forro de madeira. O teto desabou e a estrutura ficou danificada. Todos os móveis, utencílios e roupas ficaram destruídos.

O fogo foi contido pelos bombeiros e as causas deverão ser confirmadas pela perícia.

Todo o imóvel ficou destruído com o incêndio em Bom Despacho (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

*Amanda Quintiliano