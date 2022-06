Incêndio na Santa Casa de BH: bombeiros suspeitam de pane em equipamento

O trânsito na região da Santa Casa precisou ser fechado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

O incêndio registrado na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, na noite desta segunda-feira (27/6), pode ter sido provocado por um vazamento e, em seguida, a pane de um dos equipamentos, de acordo com informações dos militares do Corpo de Bombeiros.

“Esse incêndio teria começado, a princípio, pelo vazamento de O2 (oxigênio) combinado com a pane e o colapso de um dos equipamentos”, disse o tenente Pedro Aihara.

Pacientes tiveram que ser remanejados às pressas. Ao perceber que havia um incêndio no prédio, pacientes de outros andares entraram em pânico para tentar deixar o local, recorrendo às escadas e até mesmo aos elevadores. O trânsito na região da Santa Casa precisou ser fechado. Pelo menos 10 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local.





Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio estão sendo transferidos para o Hospital São Lucas.