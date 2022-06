Incêndio na Santa Casa de BH: 'Uma situação apavorante', diz técnica

Leia: “Em todos os anos que eu trabalho aqui nunca passei por uma situação tão apavorante. É muito triste.”Leia: Incêndio na Santa Casa de BH: vídeos

Vanessa contou que auxiliou uma enferma. “Eu só consegui descer com uma paciente, ela está até ali, sentadinha. Eu saí descendo pelas escadas, coloquei (a paciente) no colchão e fui descendo as escadas. Foi assim que nós fizemos, porque é muita gente para tirar.”





De acordo com a técnica em enfermagem, a ala em que ela se encontrava abrigava 34 pacientes e que o CTI, onde ela acredita que as chamas teriam começado, tinha mais de 40 enfermos.





"A ala que a gente trabalha são 34 pacientes. Acho que a que explodiu foi o CTI, que geralmente tem mais de 40 leitos. Com certeza estava cheio. Só fica cheio, ainda mais com a COVID"

Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio estão sendo transferidos para o Hospital São Lucas. Mais de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até a Santa Casa.